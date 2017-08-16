السعودية: موقفنا ثابت من نظام إيران الناشر للإرهاب

قال مصدر #سعودي مسؤول الأربعاء إن #المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع #إيران. وأضاف أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد المصدر، بحسب ما أوردت وكالة "واس"، تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى. وأن المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي. وتهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية.

وكانت تصريحات نسبت إلى وزير الداخلية العراقي، قاسم #الأعرجي خلال الأيام الماضية، ادعى فيها أن المملكة طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي خلال زيارته إلى السعودية التوسط مع إيران، إلا أن الأعرجي عاد ونفى ذلك. وقال في بيان مقتضب نشره موقع "السومرية نيوز" الاثنين: إن "السعودية لم تطلب من العبادي التوسط بينها وبين إيران".

وكشف الأعرجي بأنه لم تكن هناك أي وساطة أو طلب وساطة من جانب المملكة.