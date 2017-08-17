خادم الحرمين يرسل طائرات لنقل الحجاج القطريين

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج.

وجاء أمر الملك سلمان بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات "هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ".

وقدم الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني وساطته لفتح المعبر البري لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وعلى إثره، وجه الملك سلمان بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

كما وجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي.

كذلك، أمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.