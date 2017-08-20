ارتفاع ملحوظ في نسب الانتحار لدى الطلاب في الأردن

ارتفعت في #الأردن #جرائم_الانتحار_لدى_الطلاب بشكل ملحوظ حيث سجل عام 2016 ، 18 #جريمة_انتحار بنسبة ارتفاع وصلت إلى أكثر من الضعفين ونصف مقارنة بالعام الذي سبقه. فيما شهدت الجرائم الجنحية والجنسية انخفاضا بنسبة 10 بالمئة.

وتظهر الإحصاءات ارتفاعا فيما يعرف بجرائم الانتحار، وسط الشباب في الأردن، ما جعل متخصصين يتحدثون عن أن مواجهة الخلل المجتمعي والمؤسسي يبدأ من البيت.

حالة الفراغِ التي يعيشها الطلاب إضافة لغياب الرّقابة كانت برأي كثيرين سبباً في ارتفاع نسبةِ الانتحار بينهم، ووصلت النسبة لأكثرَ من ٢٦٠ في المئة العام الماضي، إذ بلغت جرائم الانتحار 18 جريمة مقابل 5 جرائم انتحار في العام 2015.