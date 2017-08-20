السعودية: تعذر نقل حجاج قطر لعدم الحصول على تصريح

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذّرت على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

والخميس الماضي، أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار #الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

كما قرر خادم الحرمين الشريفين #دخول_الحجاج_القطريين_إلى_السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج بدون تصاريح إلكترونية.

وجاءت قرارات العاهل السعودي بناء على ما رفعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، حيث أكد الأخير للسعودية أن العلاقات مع #قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.

وقدم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وساطته لفتح المعبر البري لدخول #الحجاج_القطريين إلى الأراضي #السعودية.