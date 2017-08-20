شرطة كاتالونيا تعثر على 120 أسطوانة غاز معدة للتفجير

أعلنت #شرطة مقاطعة #كتالونيا الإسبانية أنه تم تحييد #الخلية_الإرهابية في #برشلونة ولم تعد تشكل خطرا. فيما كشفت عن العثور على 120 #أسطوانة_غاز كانت معدة لتنفيذ #هجوم_إرهابي أو أكثر.

وقالت الشرطة الكتالونية إنها عثرت أيضا على 3 حافلات ثبت ارتباطها بزعيم الخلية التي تقف وراء الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مارّة في جادة لاس رامبلاس وبرشلونة.

هذا وتطارد الشرطة الإسبانية بالتعاون مع الشرطة الفرنسية مغربياً يُعتقد بأنه زعيم خلية نفذت هجومَي كاتالونيا المدعو #يونس_أبو_يعقوب الذي يُشتبه بأنه سائق المركبة التي نفذ الهجوم به والذي يعتقد أنه عبر الحدود إلى فرنسا.