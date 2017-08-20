قطر تشكو قناتي العربية والحدث لمنظمة الطيران المدني

للمرة الثانية وإلى الجهة ذاتها تتقدم #قطر بشكوى ضد #دول_المقاطعة، هذه المرة بسبب تقرير عرضته قناة العربية الأسبوع الماضي زعمت قطر أنه يدعو لإسقاط الطائرات ويتسبب في ترويع المسافرين على متن طائراتها.

وفي التفاصيل، أن خلفية الشكوى المقدمة حديثاً تقرير عرضته قناة العربية، زعمت قطر أنه يدعو لإسقاط الطائرات القطرية المدنية حال دخولها المجال الجوي لدول المقاطعة، الأمر الذي وصفته الدوحة في شكواها إلى المنظمة الدولية بالترويع والترهيب للمسافرين على متن طائراتها.

وأكثر من ذلك، أسهبت في شكواها مستعرضة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية شؤون الطيران المدني، لتدلل على أن دول المقاطعة وعبر تقرير قناة العربية قد انتهكتها جميعاً

تلك كانت فحوى الشكوى القطرية، أما واقع الحال فهو أن قناة العربية قد عرضت قبل أيام تقريرا استعرض القوانين الدولية المتعلقة بحق الدول في التعامل مع أي طائرة تخترق الأجواء السيادية الخاصة بها والإجراءات المتاحة في هذا الإطار.

الشكوى القطرية اعتمدت على ما يبدو على نفس الخلط الذي اتبعته صحيفة الاندبندنت البريطانية في تعاملها مع نفس الفيديو، إذ أخرجت الصحيفة التقرير عن سياقه ودمجت أجزاء منه فظهر مشهد طائرة حربية تطلب من الطائرة القطرية مغادرة مجال جوي غير مصرح لها، ومشهد تعرض طائرة معادية للنيران.

فيما المشهد في التقرير الأصلي هو محاكاة لاختراق طائرة مجهولة بدون أي علامة تجارية للأجواء السيادية لأي دولة في العالم من دون تحديد، والإجراءات المتاحة التي تكفل القوانين الدولية التعامل معها.

