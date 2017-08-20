لبنان.. الجيش يعمل على ربط جردي رأس بعلبك وعرسال

حقق الجيش اللبناني صباح الأحد تقدماً في مناطق جرود رأس بعلبك حيث استعاد السيطرة على عدد من التلال التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. ويعمل حالياً على تعزيز مواقعه وربط جردي رأس بعلبك بمنطقة #عرسال .

وقد أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الجيش حرر صباح اليوم الأحد منطقتي خربة داوود وخربة التينة في جرود راس بعلبك، بعد عملية قام بها عند ساعات الصباح بغطاء من الطيران، بعدما قصف بالمدفعية والصواريخ مواقع داعش وتحصيناته. ويعزز الجيش مواقعه وتفكيك الألغام التي خلفها داعش.

كما أشارت إلى أن وحدات الجيش تقدمت واستعادت مرتفعات ضليل ام الجماعة شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابية في وادي مرطبيا.



وكان #الجيش_اللبناني أعلن السبت استعادته ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود #رأس_بعلبك و #القاع

وأشار إلى مقتل 20 عنصرا من تنظيم #داعش وتدمير 11 مركزاً تابعاً لهم تحتوي على أنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة فيما أصيب عشرة عسكريين بجروح مختلفة إصابة أحدهم حرجة.

وأكد استمرار تقدم وحدات الجيش بدعم ناري مكثف من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطائرات مشيرا الى تسجيل حالات انهيار وفرار كبيرة في صفوف داعش.

كما أشار إلى أنه لم ينسق لا مع #حزب_الله بشأن اطلاق تلك المعركة وتوقيتها ولا مع قوات #النظام_السوري

وكانت وحدات الجيش نفذت اعتبارا من فجر السبت وفي إطار عملية #فجر_الجرود، هجوما شاملا ضد #داعش المنتشر في جرود رأس بعلبك والقاع وبلدة الفاكهة شمال شرق #لبنان، على محاور: تلة الحمرا- حقاب خزعل- حرف الجرش، وتمكنت من السيطرة على مناطق: مراح المخيرمة- شعاب المخيرمة-المرتفع 1564- ضهرات حقاب العش- سهلات قلد الثعلب- وادي خربة الشميس- وادي الخشن- ضهور المبيض- ضهور وادي التينة- جبل المخيرمة- شعبات الدرب- قلعة الجلادة- قرنة الجلادة، ما جعلها تسيطر بالنار على مسالك التحرك وخطوط الإمداد اللوجستية للتنظيم في كامل بقعة القتال، وبذلك تبلغ المساحة التي حررها الجيش حوالي 30 كلم2، أي ما يعادل 25 في المئة من مساحة إنتشارالتنظيم المذكور.

