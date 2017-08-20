بعد ليلة دامية.. وقف اطلاق نار في عين الحلوة جنوب لبنان

شهد مخيم عين الحلوة في #صيدا #جنوب_لبنان ليل السبت الأحد مواجهات عنيفة بين القوة الفلسطينية المشتركة وبين عناصر متطرفين تابعين لبلال بدر وبلال العرقوب.

أما ظهر الأحد فقد تم التوصل إلى تثبيت لوقف اطلاق النار، بعد اتفاق بين القوة المشتركة والمجموعات المتشددة.

وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط قتيل و5 جرحى في الاشتباكات. وقد استعملت خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. وترافقت تلك الاشتباكات مع حركة نزوح كبيرة للأهالي بفعل اشتداد الاشتباكات وعدم التزام الطرفين المتقاتلين قرارات اجتماعات القيادة السياسية الفلسطينية لوقف النار الفوري .

إلى ذلك عقدت القيادة السياسية الفلسطينية لمنطقة صيدا اجتماعا طارئا السبت وأصدرت بيانا شددت فيه على التثبيت الفوري لوقف النار وتعزيز القوة المشتركة مؤكدة رفضها العبث بأمن المخيم واستقراره أو الإساءة إلى العلاقة الفلسطينية - اللبنانية مشددة على ملاحقة وتسليم المعتدين إلى القوة المشتركة.



يذكر أن المخيم كان شهد في أبريل الماضي أيضاً جولة من العنف بين عناصر #حركة_فتح ومجموعة المتطرف #بلال_بدر

