لبنان: مقتل 3 جنود و15 داعشيا خلال يومين من العمليات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في مؤتمر صحافي، الأحد، عن تحقيق اختراقات في عمليات الجيش ضد #داعش، الذي بات يعاني من انهيارات وحالات فرار بين صفوفه، مؤكدة مقتل 15 داعشيا في اشتباكات ومن جراء القصف المدفعي والجوي، وكذلك 3 من عناصر الجيش اللبناني.

وقالت القيادة، من مقر وزارة الدفاع اللبنانية، إن اليوم الثاني من العمليات، التي يطلق عليها "فجر الجرود"، شهد تدمير 12 مركزا للإرهابيين من بينها مغاور وأنفاق وخنادق، فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وكذلك تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين كانتا تستهدفان عناصر الجيش.

وأعلنت القيادة السيطرة على 30 كيلومترا في منطقة جرود رأس بعلبك (القريبة من عرسال) والمناطق المجاورة على الحدود السورية، ليصل إجمالي المساحات التي تمت السيطرة عليها إلى 80 كيلومترا خلال يومين من العمليات.

مقتل جنود لبنانيين

وقتل 3 جنود لبنانيين الأحد عندما انفجر لغم أرضي أثناء مرور آليتهم في شرق البلاد على الحدود مع #سوريا ، بحسب ما أفاد بيان للجيش الذي يواصل عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة قريبة.

وذكر البيان أن آلية تابعة للجيش اللبناني تعرضت ظهر الأحد في #جرود_عرسال "لانفجار لغم أرضيّ، أسفر عنه مقتل ثلاثة عسكريين، وإصابة عسكري بجروح خطرة ، وتمّ نقله إلى أحد المستشفيات" لتلقي العلاج.

تقدم في جرود رأس بعلبك وسعي لربطها بعرسال

وكان الجيش اللبناني بدأ منذ ساعات الفجر الأولى الأحد بالتقدم في جرود رأس بعلبك (القريبة من عرسال) تحت غطاء مدفعي كثيف من أجل السيطرة على المزيد من التلال في #رأس_بعلبك وربطها بجرود #عرسال .

وقد تقدمت وحدات الجيش واستعادت مرتفعات ضليل ام الجماعة (شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير) وعملت على عزل مجموعات #داعش في وادي مرطبيا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

كما أفيد عن سيطرة الجيش على مساحات شاسعة من جنوب رأس بعلبك.

وكان الجيش بحسب الوكالة الوطنية تمكن صباح الأحد من تحرير مناطق خربة داوود وخربة التينة في جرود رأس بعلبك، بعد عملية قام بها عند ساعات الصباح بغطاء من الطيران، بعدما قصف بالمدفعية والصواريخ مواقع داعش وتحصيناته. ولا يزال الجيش يحصن مواقعه ويعمل على تفكيك الألغام التي خلفها داعش.

السيطرة على ثلث المساحة

وكان الناطق العسكري باسم #الجيش_اللبناني العقيد الركن نزيه جريج أكد في وقت متأخر السبت أن عملية#فجر_الجرود التي انطلقت فجر السبت مكنت الجيش من السيطرة على "نحو 30 كيلومترا مربعا أي ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها عناصر داعش.

وقال الناطق "سيطر الجيش بالنار على مراح درب العرب ودليل الخصيب في جرود #القاع ، وتم تحرير نحو 30 كيلومترا مربعا من سيطرة داعش وقتل 20 إرهابيا، وتم تدمير 11 مركزا للإرهابيين تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات". وأضاف "أما خسائر الجيش، فلدينا 10 جرحى إصابة أحدهم حرجة".

يذكر أنه قبل بدء المعركة، قدر الجيش بنحو 600 عدد مقاتلي داعش وبنحو 120 كيلومترا مربعا المنطقة التي كان يسيطر عليها التنظيم في الجانب اللبناني.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الجبلية التي كان داعش يسيطر عليها بنحو 300 كيلومتر مربع في شرق لبنان وفي سوريا.

وقال جريج "أما في الوضع الحالي، فتواصل وحدات الجيش تقدمها السريع تحت دعم ناري مكثف من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطائرات، فيما تسجل حالات انهيار وفرار كبيرة في صفوف الإرهابيين".

وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش اللبناني إلى سلاح الطيران نظراً لطبيعة المنطقة إذ يتحصن المسلحون في الجبال والمغاور.

إلى ذلك، أكد الجيش السبت أن "لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري" في هذه المعركة التي بدأها صباح السبت في عملية أطلق عليها اسم "وإن عدتم عدنا".