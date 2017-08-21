إعلان هوية منفذ الاعتداء طعنا في فنلندا

حددت وثائق محكمة فنلندية، الاثنين، #هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في #توركو وإصابة 8 بجروح، وهو يدعى عبد الرحمن #مشكاح، ويبلغ من العمر 18 عاما، ولكن لم يتم الإعلان عن جنسيته.

وكانت الشرطة أفادت أن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف #النساء في عملية #الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غرب البلاد، في ما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء "إرهابي" يضرب الدولة الهادئة في #شمال_أوروبا.

وطلبت الشرطة الفنلندية اعتقال 5 أشخاص لحين محاكمتهم لصلتهم بالهجوم المذكور.

وقالت الشرطة، الاثنين، إن المشتبه به الرئيسي مشكاح، يجري التحقيق معه في واقعتي قتل بنية الإرهاب و8 وقائع شروع في قتل بنية الإرهاب.



ويُشتبه أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا في العملية.