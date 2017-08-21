البحرين.. تحرك برلماني لمقاضاة الدوحة على دعم الإرهاب

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، الأحد حكومةَ بلاده إلى مقاضاة حكومة #الدوحة لتورطها الصريح والمباشر في دعم #الجماعات_المتطرفة في #البحرين .

وطالب #العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنة مركزية للنظر في شكاوى المتضررين جراء الدعم القطري للتطرف، إضافة إلى تشكيل فريق قانوني لرفع دعاوى ضد الدوحة لتدخلها في الشؤون الداخلية ومخالفتها قواعد حسن الجوار والمواثيق القانونية الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، كشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.

وأوضح أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات بمن فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وعلى صعيد متصل، يتوقع أن يعرض التلفزيون الرسمي في البحرين مساء الاثنين برنامجا حصريا حول "أكاديمية التغيير"، يكشف المشروع القطري لقلب نظام الحكم في البحرين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين.