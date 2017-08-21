السفارة الأميركية في موسكو تعلق مؤقتاً منح التأشيرات

أعلنت #السفارة_الأميركية في #موسكو، الاثنين، أنها ستعلق منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مؤقتا اعتبارا من الأربعاء بسبب خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين الذي أمرت به موسكو ردا على فرض #عقوبات عليها.

وقالت السفارة في بيان "بسبب السقف الذي فرضته الحكومة الروسية على عدد الموظفين الدبلوماسيين المسموح بوجودهم في روسيا، سيتم تعليق كل العمليات المرتبطة بمنح #تأشيرات دخول خارج نطاق الهجرة في 23 أغسطس/آب" قبل أن تستأنف في مطلع سبتمبر/أيلول في موسكو فقط.

وتعني هذه الخطوة أن المواطنين الروس الذين يودون زيارة الولايات المتحدة للسياحة سيضطرون للتوجه إلى موسكو ولن يتمكنوا من استخدام قنصليات محلية خارج العاصمة.

وأمر الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، واشنطن بتقليل عدد دبلوماسييها وموظفيها الفنيين في بلاده بواقع 755 شخصا بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول ردا على عقوبات جديدة فرضها #الكونغرس الأميركي على موسكو.