مخابرات الجيش اللبناني تقبض على "صقر عرسال" الداعشي

قالت مخابرات الجيش اللبناني أنها أوقفت في عملية أمنية داخل بلدة عرسال # صقر_عرسال المتهم بتحضير عمل أمني ارهابي في عرسال.

وصقر عرسال بحسب المعلومات هو المسؤول الامني الداعشي السوري #باسل_عبد_القادر الملقب بـ"أبو أنس السحلي" أو "صقر عرسال"، في وادي الارنب - عرسال.

وكان عبد القادر قد شارك في الاعتداءات على الجيش اللبناني قبل 3 سنوات، كما اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش وخطف وقتل عسكريين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن #عبد_القادر هو المسؤول عن عمليات أمنيّة وخطف واغتيالات حصلت في عرسال في الأعوام الثلاثة الماضية. ويُعتَبَر القاء القبض على باسل عبد القادر صيدًا ثمينًا للمخابرات كونه يمتلك معلومات تتعلق بملفّات حساسة.