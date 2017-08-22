من بقي على قيد الحياة من منفذي هجوم برشلونة؟

تحت حراسة مشددة، نقل الأربعة الباقون من خلية #هجمات_برشلونة وكامبرليس إلى #مدريد للمثول أمام المحكمة العليا المختصة بشؤون الإرهاب.

فالخلية كانت تضم 12 شخصا، اعتقل أربعة منهم، وقتل بعضهم برصاص الشرطة، فيما قضى الآخرون بانفجار عن طريق الخطأ في منزل في بلدة الكنار الساحلية يعتقد أنه كان يستخدم لتصنيع متفجرات.

الموقوفون الأربعة يواجهون تهما عدة، من بينها الإرهاب والقتل وحيازة السلاح وهم:

- إدريس أوكبير: وعثرت الشرطة على جوازه في الشاحنة التي دهست 13 شخصاً في شارع لارامبلا في برشلونة

- محمد علاء: مالك السيارة التي استخدمت في هجوم كامبريلس

- محمد حولي شملال: أحد المصابين في انفجار المنزل في بلدة الكنار

- صالح القريب: وكان يدير مقهى إنترنت في بلدة ريبوي يستخدم في إرسال أموال إلى المغرب

وبدأ تفكيك الخلية وبدء محاكمة المتهمين قبل أقل من أسبوع على الهجوم، غير أن التحقيقات والمحاكمة قد تستغرق وقتا أطول.

السلطات الإسبانية كانت قد أكدت أن المتهمين في هجومي برشلونة وكامبريلس الذي تم إحباطه ليس لديهم سوابق أمنية.