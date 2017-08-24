قطر تغازل إيران.. وتعيد سفيرها آملة بعلاقات أفضل

مرة جديدة تسعى #قطر لخطب ود #إيران ولعل أحدث فصول الغزل بين الدولتين ، إعادة الدوحة لسفيرها في طهران. فقد أعلنت #قطر، الأربعاء، عن عودة سفيرها لممارسة مهامه في #إيران. وقالت الخارجية القطرية في بيان إنها تتطلع إلى "تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون" مع إيران في كافة المجالات.

وكانت #الدوحة قد استدعت سفيرها في #طهران في يناير العام الماضي ( 2016)عندما قطعت #السعودية العلاقات مع إيران.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة #الخارجية_القطرية في بيان على موقعه الإلكتروني "أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية"، مضيفاً: "عبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات".

هذا وأجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بحسب الخارجية القطرية.