مقتل 20 شخصا من طاقم سفينة عراقية غرقت بحادث تصادم

اعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، مقتل 20 شخصا من طاقم سفينة عراقية غرقت السبت الماضي إثر تصادم مع سفينة في قناة خور عبد الله جنوب البلاد.

وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي "بجهود كبيرة مشتركة من قبل الموانئ وقيادة القوة البحرية وبعمل متواصل تم انتشال سفينة المسبار الذي كان منغمسا داخل المياه وفي منطقة رخوة من القاع". وأكد العثور "على 16 جثة من المتبقين من طاقم السفينة أثناء انتشال السفينة اليوم"، فيما أكد السبت الماضي عن انتشال أربع جثث".

غرقت سفينة المسبار العراقية في قناة خور عبد الله إثر تصادمها مع السفينة الأجنبية العملاقة "رويال أرسنال" التي ترفع علم جمهورية سان فينسنت في الكاريبي السبت.

واتشل 12 من أفراد الطاقم العراقي أحياء.

واحتجزت السلطات العراقية السفينة داخل المياه الإقليمية بعد صدور أمر قضائي من إحدى المحاكم في محافظة البصرة يقضي بمنعها من مغادرة المياه العراقية لحين الانتهاء من التحقيق في ملابسات تصادمها مع "المسبار".

وأعادت السلطات العمل على الخط الملاحي بعد توقف دام 6 أيام لغرض البحث عن السفينة الغارقة.

ووصف وزير النقل الحادثة بأنها "فاجعة".