البحرين.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من 10 أشخاص

كشفت وزارة الداخلية في #البحرين الخميس عن تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الخلية يتزعمها المدعو حسين علي أحمد داود 31 عاماً، أحد قياديي تنظيم #سرايا_الأشتر، الذراع الإرهابي لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، مسقطة جنسيته، وهارب إلى #إيران ، ومحكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا إرهابية وحكم آخر بالسجن خمسة عشر عاما ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن، ويدير خلايا إرهابية، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي.