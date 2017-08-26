حادثة طعن في بلجيكا والشرطة تقتل المهاجم

أعلنت النيابة العامة البلجيكية "وفاة" منفذ الهجوم "الارهابي" في بروكسل، وقال الادعاء العام في #بروكسل إن جنودا بلجيكيين أطلقوا النار على رجل هاجمهم بسكين في بروكسل

وقال متحدث باسم سلطات الادعاء "بناء على الهوية التي لدينا الآن فهو رجل في الثلاثين من عمره ومن غير المعروف أن له أنشطة إرهابية".

, قال الادعاء الاتحادي البلجيكي أنه يتعامل مع الحادث باعتباره محاولة قتل إرهابية.

وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الرجل صاح "الله أكبر" مرتين خلال الهجوم.

وأصيب جنديان بجروح طفيفة في الهجوم أحدهما في الوجه والآخر في اليد.