مقتل مسلح بسكين في بلجيكا واعتقال آخر بلندن

شهدت #أوروبا ليل أمس الجمعة #عمليتان_إرهابيتان ، ففي #بلجيكا أعلنت النيابة العامة أن رجلا مسلحا بسكين نفذ هجوما "إرهابيا" مساء أمس الجمعة حاول خلاله #طعن_جنديين فأصاب أحدهما بجروح طفيفة قبل أن يقتل بنيران الشرطة.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة أن النيابة الفدرالية فتحت تحقيقا في "محاولة قتل في سياق إرهابي".

وأشارت إلى أن المهاجم "توفي" متأثرا بإصابته بنيران الجنود الذين كانوا في موقع الهجوم في جادةٍ وسط بروكسل قرب ساحة "غراند بلاس" الشهيرة وسط العاصمة.

وفور وقوع الهجوم انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

وإثر الهجوم قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال في تغريدة "كل دعمنا لجنودنا. أجهزتنا الأمنية تبقى يقظة. نتابع الوضع عن كثب" مع خلية الأزمة.

ونشر شهود عيان مقطعا يوثق لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم بروسكل، الذي وبحسب النيابة العامة البلجيكية كان مسلحا بسكين وطعن جنديين قبل أن يُقتل على يد رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق النار عليه .

شرطة لندن تعتقل مسلحا هاجم شرطيين أمام باكينغهام

وفي #بريطانيا أعلنت الشرطة أنها اعتقلت #رجلا_مسلحا بسكين خارج قصر #باكينغهام ، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل أصاب شرطييْن أثناء عملية #القبض عليه وأضافت أن الشرطيين الجريحين تلقيا العلاج في موقع الهجوم، ولم تستدع إصابتهما نقلهما إلى المستشفى.