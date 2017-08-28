كيف رد "قيادي منشق" على إهدار الحوثيين دمه؟

رد الكاتب والسياسي اليمني، علي البخيتي، بطريقته الخاصة على المدعو أبو زنجبيل، وهو قيادي في ميليشيا الحوثي كان أهدر دم البخيتي.

فقد أحضر البخيتي معه زنجبيلاً إلى الاستديو وقال: "اليوم سنشرب كثيراً من الزنجبيل حتى نواجه هذا الشخص"، خلال مداخلة مع برنامج "استديو الحدث".

وأصدر أبوزنجبيل، الأحد، فتوى بإهدار دم القيادي المنشق عنهم والناطق الرسمي باسمهم في مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي.

وأفتى المدعو علي عبدالعظيم الحوثي والمكنى بـ"أبو زنجبيل الحوثي"، بقتل علي البخيتي، باعتباره "مفسداً في الأرض"، حسب وصفه.

وقال القيادي علي الحوثي: "هذه فتوى مني وأتحمل تبعاتها أمام الله، من تمكن من علي البخيتي فليقتله لأنه مفسد في الأرض".