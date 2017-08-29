سفير الإمارات في واشنطن: قطر "قوة هدم" في المنطقة

وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، #يوسف_العتيبة، قطر بأنها "قوة هدم" في المنطقة.

ونفى العتيبة لمجلة "أتلانتيك" الأميركية ما تدعيه قطر بشأن حصارها، لافتا إلى أن القطريين لا يعانون من مجاعة، كما أن الموانئ والمطارات مفتوحة، مشددا على أن الإجراءات بحق الدوحة اتخذت لحماية "أمن دول الرباعية العربية".

وقال العتيبة إن قطر هي الدولة الثانية على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، وأن بعضهم مدرج على لائحتي "الأمم المتحدة وواشنطن" للإرهاب.

وأشار العتيبة إلى أن أمير قطر ربما يرغب في التفاوض، لكن الأمير الأب غالبا لا يحبذ ذلك، وهو من بيده مقاليد الأمور إلى الآن، على حد قوله.



