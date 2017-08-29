قرقاش: من المهم تثمين إنجازات مجلس التعاون الخليجي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات على أهمية دور #مجلس_التعاون-الخليجي وقال في تغريدة له صباح الثلاثاء:" من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على إلتزام #الإمارات بمجلس التعاون الخليجي."

وأضاف أنه من المهم أيضاً أن نثمن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في #الخليج_العربي .

من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على إلتزام الإمارات بمجلس التعاون الخليجي،وأن نثمن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 29, 2017

يأتي هذا التصريح بعد أن كشف دبلوماسي إيراني عن نية الدوحة السابقة والمبيتة الانسحاب من مجلس التعاون.

إذ كشف السفير الإيراني السابق لدى قطر #عبد_الله_سهرابي، عن نية أمير قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن سحب الدوحة سفيرها من طهران كان على مضض، وإنها حاولت بناء أفضل العلاقات مع طهران منذ 8 سنوات.

وقال سهرابي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية الاثنين إن "المعلومات التي وصلتنا من قطر تفيد بأن #أمير_قطر أراد الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة الخليجية، لكنه تريث في الأمر بناء على توصية مستشاريه".

وكشف الدبلوماسي الإيراني أن رغبة قطر بإقامة أفضل العلاقات الدبلوماسية مع إيران تعود إلى ما قبل 8 سنوات عندما بادرت الدوحة لدى تسلمها رئاسة #مجلس_التعاون_الخليجي، بدعوة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إلى مؤتمر القمة الخليجية، رغم معارضة المسؤولين الخليجيين، بحسب السفير.

