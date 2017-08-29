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الحدث

قرقاش: من المهم تثمين إنجازات مجلس التعاون الخليجي

المصدر: الحدث.نت
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات على أهمية دور #مجلس_التعاون-الخليجي وقال في تغريدة له صباح الثلاثاء:" من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على إلتزام #الإمارات بمجلس التعاون الخليجي."

وأضاف أنه من المهم أيضاً أن نثمن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في #الخليج_العربي .

يأتي هذا التصريح بعد أن كشف دبلوماسي إيراني عن نية الدوحة السابقة والمبيتة الانسحاب من مجلس التعاون.

إذ كشف السفير الإيراني السابق لدى قطر #عبد_الله_سهرابي، عن نية أمير قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن سحب الدوحة سفيرها من طهران كان على مضض، وإنها حاولت بناء أفضل العلاقات مع طهران منذ 8 سنوات.

وقال سهرابي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية الاثنين إن "المعلومات التي وصلتنا من قطر تفيد بأن #أمير_قطر أراد الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة الخليجية، لكنه تريث في الأمر بناء على توصية مستشاريه".

وكشف الدبلوماسي الإيراني أن رغبة قطر بإقامة أفضل العلاقات الدبلوماسية مع إيران تعود إلى ما قبل 8 سنوات عندما بادرت الدوحة لدى تسلمها رئاسة #مجلس_التعاون_الخليجي، بدعوة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إلى مؤتمر القمة الخليجية، رغم معارضة المسؤولين الخليجيين، بحسب السفير.

كلمات دالّة

#الإمارات, #مجلس التعاون الخليجي, #الخليج العربي, #عبد الله سهرابي, #أمير قطر, #مجلس التعاون الخليجي

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