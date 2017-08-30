الحجاج يتوافدون إلى منى استعدادا للوقوف على عرفات

توجه حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، إلى مشعر منى لقضاء #يوم_التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، استعداداً للتصعيد فجر غدٍ الخميس إلى #عرفات لأداء الركن الأهم في الحج.

وأعلنت السلطات #السعودية أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام، وذلك وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين ضيوف الرحمن وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بكل سهولة ويسر.

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ،اللواء #منصور_التركي، الثلاثاء، أن الخطط التي أُعدت لحج هذا العام ستخدم ما يزيد عن مليوني حاج.

أفاد العقيد عبدالله الحارثي الناطقُ الرسمي بإسم #الدفاع_المدني، في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، عن خطط الحج، بانتهاء المرحلة الأولى من الخطة العامة للطوارئ من دون أي حوادث تؤثر على سلامة الحجاج.