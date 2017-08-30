لبنان.. انتهاء المعركة ضد داعش والرئيس يعلن الانتصار

أعلن الرئيس اللبناني #ميشال_عون أن #لبنان انتصر على الإرهاب ممثلا في تنظيم #داعش بطريقة مشرفة، وذلك بعد انتهاء معركة " #فجر_الجرود"، الأربعاء.

وأكد أن الجيش اللبناني خاض معركة مشرفة ضد داعش في #جرود_العسال، والمناطق المحيطة بها.

وحث الرئيس اللبناني، الشعب على تجنب التجاذبات السياسية التي تسعى إلى تشويه الانتصار.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي شارك به #قائد_الجيش، العماد جوزيف عون، حول المعركة ضد اعش، أعلن الأخير أن المعركة ضد التنظيم الإرهابي في المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية - السورية كانت على 4 مراحل.

وأكد قائد الجيش أن قواته تأكدت من السيطرة على الأرض في المنطقة وخلوها من أي عناصر إرهابية.

وقال إن المعركة توقفت بحثا عن مصير الجنود اللبنانيين المختطفين من قبل العناصر الإرهابية.

وكشف قائد الجيش أن المعارك ضد داعش أسفرت عن مقتل 7 جنود وسقوط عدد من الجرحى.