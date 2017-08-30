غارة للتحالف تعرقل سير قافلة داعش من لبنان إلى سوريا

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اليوم الأربعاء، استهداف قافلة لتنظيم داعش بغارة عرقلت مسارها من لبنان إلى دير الزور.

وأشار المرصد السوري إلى أن الغارة وقعت جنوب دير الزور، فيما ذكر التحالف أنه أحدث فجوة في الطريق ودمر جسرا صغيرا، ما منع القافلة من الوصول إلى وجهتها في شرق سوريا.

واعتبر المتحدث باسم التحالف، رايان ديلون، أن من أبرموا الاتفاق أُفرغت مزاعمهم بمحاربة الإرهاب من مضمونها، عند سماحهم بعبور أفراد تنظيم يمثل تهديدا عالميا.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يقوض محاربة داعش في سوريا ولا يجوز نقل متطرفين من مكان إلى آخر.

وأُبرمت صفقة الاثنين بين التنظيم الإرهابي وميليشيات #حزب_الله برعاية النظام السوري من أجل نقل المئات (300) من عناصر داعش من منطقة #القلمون_الغربي على الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة دير الزور. وكانت قافلة وصلت، الثلاثاء، إلى منطقة دير الزور، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.