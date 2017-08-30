لافروف من الدوحة: حل الأزمة بالإطار الخليجي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في #الدوحة، أن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين قطر والدول الأربع المقاطعة ( #السعودية ، #الإمارات، #البحرين و#مصر )، وأن حل الأزمة يجب أن يكون ضمن مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن الطريق الأنسب هو تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "نحن لا نتولى مهمات الوساطة، فهناك الوساطة الكويتية".

كما أشار إلى ضرورة البحث عن حل للأزمة القطرية على أساس مقاربات مقبولة للجميع.

إلى ذلك، شدد على دعم بلاده للوساطة الكويتية، قائلاً: "أكدنا دعمنا لمهمة الوساطة التي يتولاها أمير الكويت، وسنكون مستعدين للمساهمة في رفد هذه الجهود، إذ اعتبرت الأطراف ذلك أمرا مفيدا".

يذكر أن لافروف كان وصل إلى العاصمة القطرية آتيا من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى مع ولي عهد أبوظبي، بعدما كان قد أجرى في وقت سابق محادثات مع مسؤولي #الكويت التي ترعى جهود الوساطة بين #الدوحة وعواصم دول المقاطعة.