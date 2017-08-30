مجلس الأمن.. إدانة بالإجماع لصاروخ كوريا الشمالية

عبّر #مجلس_الامن_الدولي عن "ادانته الحازمة" لاطلاق #كوريا_الشمالية الثلاثاء صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان، وذلك في بيان وافق عليه بالاجماع الاعضاء الـ15 بالمجلس اثر اجتماع دام 3 ساعات.

ويطلب البيان "من جميع الدول الاعضاء التطبيق الحازم والكامل" لقرارات #الامم_المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية.

ويؤكد مجلس الأمن من جديد في بيانه التزامه إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للأزمة مع كوريا الشمالية، نقلا عن وكالة "فرانس برس"

كان الرئيس الاميركي دونالد #ترمب حذر، الثلاثا،ء من ان "كل الخيارات مطروحة" بعدما تجاهلت كوريا الشمالية مساعي واشنطن لدفعها إلى طاولة الحوار.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترمب إن "الاعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار لا تؤدي سوى الى زيادة عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. ان كل الخيارات مطروحة".

وكانت واشنطن وطوكيو قد دعتا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حيث حذرت المندوبة الأميركية نيكي هايلي من أن "الكيل طفح" مشددة على ضرورة اتخاذ اجراءات قاسية بحق بيونغ يانغ.

وقالت هايلي "هذا غير مقبول (...) لقد انتهكوا كل قرار أصدره مجلس الأمن الدولي، ولهذا السبب، أعتقد أن امرا جديا" يجب أن يُتخذ لردع بيونغ يانغ.