ترمب يناشد أطراف الأزمة القطرية لإيجاد حل دبلوماسي

قال #البيت_الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد #ترمب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي الملك #سلمان الأربعاء، وحثَّ "جميع أطراف الأزمة القطرية على إيجاد حل دبلوماسي" لإنهاء الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وأضاف البيان أن ترمب يرى أن حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض، بالوحدة في مواجهة الإرهاب.

وناقش الملك سلمان والرئيس الأميركي خلال الاتصال التهديد الإيراني لأمن المنطقة، والحاجة إلى هزيمة الإرهاب ووقف تمويله.

يذكر أنه منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة حكومة قطر، بسبب دعمها للإرهاب، وسعيها لزعزعة الاستقرار في تلك الدول.

ولم تسع #الدوحة إلى مد جسور الحل بل عقدت الأزمة بتعنتها وتشبثها بموقفها وهروبها إلى الأمام.