إيران: الأولوية لتطوير الصواريخ الباليستية

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عزم بلاده على تعزيز قدراتها الصاروخية معتبرا ذلك أولوية لتجنيبها أي اعتداء كما وتطرق حاتمي خلال مقابلة تلفزيونية إلى ملف تصدير بلاده للسلاح، حيث قال إن هدف بلاده من تصدير السلاح هو منع الحروب على حد تعبيره.



اللافت في تصريحات حاتمي التي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية هو إصرار إيران على المضي في تدخلاتها في شؤون دول الجوار .. مبرراً أن بلاده قدمت الدعم العسكري والمساعدة للنظام في سوريا وحلفائها في العراق.

وعرج أمير حاتمي خلال المقابلة على ملف تصدير إيران للسلاح، قائلا إن نظرة بلاده لموضوع تصدير السلاح تتمثل في الأساس بتقديم المساعدة في منع الحروب.

