ترمب يلمح إلى خيار عسكري ضد كوريا الشمالية

بعد إعلان كوريا الشمالية، اليوم الأحد، نجاحها في اختبار قنبلة هيدروجينية متقدمة ومتطورة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "سنبحث إن كنا سنهاجم كوريا الشمالية إن طُلب منا ذلك"، واضاف "نخطط لقطع العلاقات التجارية مع أي بلد يتعامل مع كوريا الشمالية".

ووصف #ترمب تصرفات كوريا بالعدائية والخطيرة على الولايات المتحدة، مضيفاً أن سياسة التهدئة معها لن تجدي نفعاً.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر: " كوريا الشمالية أضحت دولة مارقة، وباتت تشكل تهديداً كبيراً وإحراجاً للصين، التي تحاول معالجة أزمة الجارة، لكن دون جدوى حتى الآن".

وكانت ردود الأفعال الدولية الشاجبة توالت عقب أحدث تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي بما في ذلك #مجلس_الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعا وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية.

وأضاف ماكرون في بيان نشره مكتبه "يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي".

وقال: "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".