واشنطن تدعو مجلس الأمن لإجراءات مشددة ضد كوريا الشمالية

قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الاثنين إن الوقت حان لمجلس الأمن الدولي كي يفرض "أشد إجراءات ممكنة" على كوريا الشمالية بشأن سادس وأقوى تجاربها النووية لأن "الكيل طفح".

قالت هايلي إن نهج المجلس المؤلف من 15 بلدا بإضافة عقوبات على بيونغ يانغ منذ عام 2006 ليس مجديا ووصفت زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بأنه "يستجدي لإشعال حرب".

وقالت هايلي للمجلس "رغم جهودنا فإن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي أكثر تقدما وأكثر خطورة من أي وقت مضى. لم ترغب الولايات المتحدة في الحرب مطلقا. ولا نريدها الآن. لكن صبر بلادنا له حدود".