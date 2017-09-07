الملك سلمان وترمب بحثا التعاون بشأن تعزيز أمن المنطقة

‏أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان يوم الأربعاء وأنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض أوائل العام المقبل.

وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا في الاتصال الهاتفي "سبل الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الأمن والرخاء في الشرق الأوسط".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد #ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.