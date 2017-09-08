ترمب يؤكد لأمير قطر الالتزام بتعهدات قمة الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لأمير #قطر أهمية الالتزام بتعهدات قمة الرياض والحفاظ على الوحدة لهزيمة الإرهاب. وفق ما أعلن البيت الأبيض، الجمعة.

وأضاف أن ترمب بحث مع أمير قطر في الاتصال الهاتفي التهديد الذي تمثله #إيران على أمن المنطقة.

وكان ترمب، دعا خلال لقائه أمير #الكويت في واشنطن الخميس إلى مواصلة الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر، معرباً عن أمله في "عودة العلاقات الطبيعية بين دول الخليج".

وقال ترمب إنه "إذا لم تحل أزمة قطر بسرعة، فإن البيت الأبيض قد يلعب دور الوساطة".

ووجه الرئيس الأميركي الشكر إلى الكويت "على جهودها في المساعدات الإنسانية، والحرب ضد داعش".