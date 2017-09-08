قرقاش: فزع الدوحة وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات أن #الدول_الأربع المقاطعة لقطر أكدت منذ اليوم الأول أن حل الأزمة مع الدوحة دبلوماسي.

وأضاف في تغريدات الجمعة، أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.

كما عبر عن قلقه من أن تقوض الدوحة جهود #الكويت بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع، مضيفاً أن "الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وأن إضاعة الفرص في غير صالحها."

وشدد على أن المطالب ١٣ التي أعلن عنها سابقاً هي الركن الأساس لحل الأزمة القطرية، مؤكداً أن الخلاف بين الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) مع الدوحة حصيلة تراكم سياسات مضرة وانعدام الثقة في الدوحة، وأن تصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها"، بحسب تعبيره.

كما شكر جهود دولة الكويت، وكتب مغرداً: "جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر مع محيطها الخليجي الطبيعي"، مضيفاً أن التخبط أصبح صفة ملازمة لسياسة الدوحة في التعامل مع التطورات.