السعودية: تعطيل أي حوار مع الدوحة حتى توضح موقفها

أعلنت المملكة العربية #السعودية، الجمعة، تعطيل أي حوار مع #قطر حتى تُصدر تصريحاً واضحاً عن موقفها بشكل علني.

وصرح مصدر سعودي مسؤول في #وزارة_الخارجية بأن "ما نشرته #وكالة_الأنباء_القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق".

وأشار المصدر السعودي إلى "دلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه #ولي_العهد_السعودي من #أمير_قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع #الدول_الأربع حول المطالب".

وتابع المصدر المسؤول "ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار".

وأجرى #أمير_قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، مبديا رغبته بالجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

ومن جانبه، رحب الأمير محمد بن سلمان، برغبة أمير قطر، وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية #السعودية من التفاهم مع دولة #الإمارات العربية المتحدة ومملكة #البحرين وجمهورية #مصر العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

