داعش "ولاية خرسان" يعلن تعاطفه مع الدوحة

في ملف الأزمة القطرية أيضا، قال بيان منسوب لداعش، إن التنظيم يعرب عن تضامنه مع الدوحة.

البيان الذي لم يتسن لـ"الحدث" التأكد من صحته من مصادر مستقلة، وصف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بـ"دول الكفر".

التنظيم، وعبر بيان مقتضب جداً، منسوب إلى فرعه في أفغانستان وباكستان، كشف عن تعاطفه مع الدوحة، وحمل اسم "بيان نصرة إخواننا المسلمين فى قطر".

يُشار إلى أن داعش، عبر ناطقه الرسمي، أبو محمد العدناني، أعلن في 2015 انضمام ولاية خراسان إلى حدوده.

وكانت مجموعات إرهابية على الحدود بين أفغانستان وباكستان، بايعت داعش بداية ألفين وخمسة عشر، باسم "ولاية خراسان"، بقيادة حافظ سعيد خان الذي لقي حتفه بغارة جوية في أغسطس العام الماضي.

بيان داعش هذا في التضامن مع الدوحة، أتي بعد كشف دول المقاطعة وجود ارتباط بين قطر وجماعات إرهابية فى عدد من البلدان بينها سوريا وليبيا ومصر.

وهو ليس الموقف الأول من جماعات إرهابية في التضامن مع الدوحة، إذ ندد مفتي جبهة النصرة بقرار المقاطعة ووصفه بـ"الحصار الجائر"، فيما نشط عناصر الإخوان المسلمون في الدفاع عن الدوحة ومهاجمة الرباعي العربي.