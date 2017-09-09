20 عاما على أزمة الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب مع قطر

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يوينو الماضي، وقالت إن قرارها ينطلق من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

بعد أيام من قطع العلاقات، أعلنت الدول الأربع على دفعتين عن قوائم بشخصيات وكيانات تتهمها بتهديد أمنها.

وأعلنت الدول المقاطعة عن ثلاثة عشر مطلباً لحل الأزمة مع قطر وعلى رأسها محاربة الإرهاب والتطرف وبعد أيام أعلنت قطر عبر الوسيط الكويتي عن رفضها تلك المطالب والتي لم تخرج بعيداً عن بنود اتفاق الرياض التي وقعت عليها قطر قبل ثلاثة أعوام.

والمستجد في الأزمة، كان مبادرة أمير قطر للاتصال بولي العهد السعودي وإبداء رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع.

اتصال لقي ترحيباً من الأمير محمد بن سلمان.

ولكن لم تمض سوى ساعة حتى صدر بيان سعودي آخر يعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر، احتجاجاً على بيانها عن الاتصال الهاتفي، والذي اتهمته بتحريف مضمونه، مشددة على أن موقفها لن يتغير إلى حين صدور بيان جديد من الدوحة.