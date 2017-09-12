القاهرة.. حماس مستعدة لعقد جلسات حوار مع فتح

أعربت حركة #حماس عن استعدادها لعقد جلسات حوار مع حركة #فتح في #القاهرة بغرض إبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه، وذلك خلال لقاء جمع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس المخابرات العامة المصرية بالعاصمة المصرية.

كما أكدت الحركة استعدادها لحل اللجنة الإدارية فورا وتمكين حكومة #الوفاق_الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.

وبحسب بيان الحركة، أكد رئيس المكتب السياسي للحركة خلال اللقاء حرصه على أمن واستقرار #مصر وعدم السماح باستخدام قطاع #غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمنها.