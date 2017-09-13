حكومة اليمن: على المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على #ميليشيات_الحوثي والرئيس المخلوع صالح لإجبارهم على الانصياع لجهود السلام.

وخلال الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة، استعرض الجهود التي تبذلها #الشرعية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتنازلات التي تقدمها الحكومة تجاوباً مع المقترحات الأممية، والتي كان آخرها المقترح الذي قدمه #المبعوث_الأممي_إلى_اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بشأن تسليم الميليشيات الانقلابية ميناء #الحديدة لجهة محايدة لإدارته وذلك في ظل استمرار الميليشيات الانقلابية في تعنتها ورفضها لأي جهود سياسية

