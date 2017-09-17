فرنسا.. هجوم بالأسيد على 4 سائحات أميركيات

أعلن النائب العام الفرنسي الأحد أن 4 سائحات أميركيات تعرضن صباح الأحد لهجوم بالأسيد وأنه تم توقيف الفاعلة.

في حين أفادت وسائل إعلام فرنسية أن امرأة رشت سائل أسيدي (أسيد الكلور) على 4 #3سائحات_أميركيات بينما كنّ ينتظرن في محطة #سان_شارل للقطارات. وقد أصيبت اثنتان بحروق في الوجه.

وأفادت مصادر في الشرطة لصحيفة "لا بروفانس" بأن المرأة البالغة من العمر 41 عاماً بدت غير متزنة، لا سيما وأنها وقفت في مكانها لبرهة بعد الاعتداء على السائحات. كما أنها التقطت صوراً لنفسها في موقع الهجوم.

وتم نقل السائحتين اللتين أصيبتا بحروق في الوجه (تبلغان من العمر 32 و21 سنة) إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين ألقت الشرطة القبض على الفاعلة.

أما السائحتين الأخريين فلم تصبا بأذى، إلا أنهما أصيبتا بصدمة من هول الهجوم.