البحرين: الدوحة احتجزت 16 بحارا خلال يومين

صرح العميد الركن بحري، علاء عبدالله سيادي، قائد #خفر_السواحل_البحريني، أن السلطات القطرية، قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز 3 قوارب بحرينية، على متنها 16 بحارا، ليرتفع بذلك عدد #القوارب التي تحتجزها إلى 15 قارباً، بالإضافة إلى 20 بحارا، منوها إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية البحرينية.

وأكد قائد خفر السواحل على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، منوها إلى أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.

وقطعت #السعودية و #الإمارات و #مصر و #البحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر يوم 5 يونيو/حزيران وعلقت مسارات النقل الجوي والبحري مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار.

وقدمت الدول الأربع 13 مطلبا إلى الدوحة التي رفضت الاستجابة لها وعرضت الجلوس على طاولة حوار، ولكنها لا تزال تراوغ وترفض الإفصاح عن مواقفها بشفافية، ما دفع السعودية إلى تعطيل أي حوار مع الدوحة حتى تعلن عن سياساتها بكل وضوح.

وبثت المنامة تسجيلات صوتية لقيادات قطرية تتآمر مع عناصر من الداخل للمساس بالأمن العام للبلاد.