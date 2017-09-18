الجبير: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها

شدد وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي تبدأ الثلاثاء، على أن حل الأزمة مع #قطر بيد #الدوحة نفسها.

كما أكد أن الأزمة برمتها بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم #الاٍرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة..

إلى ذلك، نفى الجبير الذي يرأس الوفد السعودي الى الجمعية العامة، أن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة مع قطر. وكان الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، قد شارك في اللقاء مع غوتيريس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بحث مع الجبير التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق وميانمار.

وفي وقت سابق التقى الجبير وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون في مقر وزارة الخارجية الأميركية في #واشنطن، وبحثا تطورات المنطقة.

