بعد التنازل عن إدارة غزة.. فتح تبحث المصالحة مع حماس

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأحد أنه أجرى اتصالاً الأحد مع رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس اسماعيل #هنية، أكد خلاله الطرفان على ضرورة العمل من أجل إزالة أي عقبة تعترض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك لاستئناف تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بكافة جوانبه وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

هذا وتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا اليوم الاثنين لبحث الخطوات القادمة، من تسلم الادارة في غزة إلى تنفيذ المصالحة واجراءاتها.وأعلن الأحمد، أن أول اجتماع بين #فتح وحماس سيعقد فوراً بعد مباشرة الحكومة الفلسطينية عملها في #غزة بأسبوع. وأضاف "أجريت اتصالاً مطولاً مع هنية وأكدنا على ضرورة تنفيذ ما اتفقنا عليه".

وكانت حركة حماس، أعلنت صباح الأحد، حل اللجنة الإدارية لقطاع #غزة، ودعَت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها #رام_الله، للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها.

كما أكدت موافقتها على إجراء انتخابات عامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع #حركة_فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

وقالت الحركة إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

