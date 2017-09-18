عبدالله آل ثاني داعياً لبحث أزمة قطر: الوضع يتجه للأسوأ

دعا الشيخ #عبدالله_بن_علي_آل_ثاني الأحد، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث #أزمة_قطر وإعادة الأمور لنصابها. وقال إن "واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة".

وأضاف "أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات".

إلى ذلك، أكد عبدالله بن علي آل ثاني أنه وجد حرصاً من #الملك_سلمان على سلامة قطر وأهلها، قائلا "في المرتين اللتين شرفت بلقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت في هذه الأزمة".

كما دعا الأسرة الحاكمة والشعب القطري للتواصل معه وتحديد موعد الاجتماع لاحقاً.



