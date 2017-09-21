إيران نفذت هجمات إلكترونية تجسسية على مؤسسات سعودية

#هجمات_إلكترونية_تجسسية على مؤسسات #سعودية تقف خلفها #إيران ، أدلة دامغة قدمتها شركة "فاير آي" الأمنية الأميركية على #اختراق متسللين إيرانيين مدعومين من حكومتهم لهذه الشركات من خلال تقرير مفصل.

الشركة التي تأتي في صدارة مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المتقدمة لفتت إلى وجود مؤشر واضح على تطور قدرات إيران في مجال التجسس الإلكتروني.

فهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة ذاتها عن استهداف عصابات إيرانية للسعودية وغيرها من الدول العربية والغربية، في عام 2016 كشفت فاير آي عن تورط عصابات متمركزة في طهران في تنفيذ حملة إلكترونية خبيثة على السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

وركزت الهجمات الإيرانية حينها على منشآت إنتاج النفط وأنظمة التحكم الصناعي بالطاقة ووزارتي الخارجية والدفاع وبنوك الخدمات المصرفية للأفراد والبنوك الاستثمارية ومحافظ الثروات الحكومية.

أما الإعلان الجديد، فقد أشار إلى أن فريق إيه.بي.تي33 الإيراني سعى للاستيلاء على أسرار في المجالات العسكرية والطيران والفضاء وتكرير النفط والبتروكيماويات تتعلق بمجموعة من المؤسسات السعودية والأميركية والكورية الجنوبية.

وأكدت فير آي وبعد تحققها في أنظمة الشركات المخترقة أن المتسللين المدعومين من إيران استخدموا أساليب متقدمة للتصيد ولسرقة بيانات سرية وأشارت إلى أن تركيز العصابة على المجموعتين السعودية والكورية الجنوبية في هجماتها كانت أحدثها في مايو الماضي.