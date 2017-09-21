الرئيس الفرنسي: نشاط إيران الصاروخي متزايد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الأربعاء، أنه لم يفقد الأمل بعد في إقناع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بتغيير رأيه في #الاتفاق_النووي بين #إيران والقوى العالمية، لكن ماكرون أقر بأن الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 ليس كافياً.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة: "هل يكفي الاتفاق؟ لا ليس كافياً في ضوء تطور الوضع الإقليمي وتنامي الضغوط التي تمارسها إيران على المنطقة وفي ضوء زيادة النشاط الإيراني على المستوى الباليستي منذ الاتفاق".

من جانبها، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الأربعاء، إلى أن كل أطراف الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية ملتزمة به.

وقالت موغيريني للصحافيين في الأمم المتحدة، بعد اجتماع للأطراف الموقعة على الاتفاق عام 2015، إنه ينبغي التعامل مع أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي في محفل مختلف.

كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة التي شككت في قيمة الاتفاق وافقت على أن إيران ملتزمة تماماً به.

