تيلرسون: الاتفاق مع إيران لم يحقق الاستقرار للمنطقة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، إثر اجتماعه في نيويورك مع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، أنه أجرى حواراً "عملياً" مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، لكن الولايات المتحدة لا تزال لديها "مشاكل هامة" مع هذا الاتفاق.

وقال تيلرسون "رأينا كل شي في المنطقة منذ توقيع الاتفاق إلا الاستقرار"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة نشاط طهران عن كثب للتأكد من أن الاتفاق يخدم المصالح الأمنية الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي: "كانت فرصة جيدة لأن نلتقي ونتصافح. النبرة كانت عملية للغاية. لم يكن هناك صراخ، لم نرم بعضنا البعض بأحذية".

وأضاف: "لم تكن نبرة غاضبة بتاتاً. كان نقاشاً عملياً للغاية بشأن رؤية كل منا المختلفة جداً لهذا الاتفاق".

كما لفت تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن بعض المهل المنصوص عليها في الاتفاق "غير مقبولة"، لاسيما ما يتعلق بسقوط العديد من الضوابط المفروضة على إيران بعد انقضاء 10 سنوات على توقيعه.



