روحاني: إيران ستعزز قدراتها الصاروخية

أعلن الرئيس الإيراني حسن #روحاني أن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية رغم انتقادات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا، في خطاب القاه بمناسبة عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1980. وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع"k مؤكدا "لن نطور صواريخنا فحسب بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية". وأضاف "لن نطلب إذنا من أحد من أجل الدفاع عن وطننا".

وطورت إيران في السنوات الأخيرة برنامجا بالستيا واسع النطاق يثير مخاوف الولايات المتحدة كما السعودية، خصمها الأكبر في المنطقة، وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا، إضافة إلى عدوها اللدود إسرائيل.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى، منتقدا كذلك برنامج إيران البالستي.

في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والدول الأوروبية الأخرى عن تطبيق الاتفاق النووي، لكنه رأى أن هذا الاتفاق غير كاف وأنه لا بد من إرغام إيران على الحد من برنامجها البالستي ومن نشاطاتها في المنطقة.



