مجلس الأمن الدولي يرفض استفتاء كردستان

أبدى #مجلس_الأمن الدولي، الخميس، معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه، الاثنين المقبل، محذراً من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار ومجددا تمسكه بـ"سيادة #العراق ووحدته وسلامة أراضيه".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 أعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة #إقليم_كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب الأسبوع المقبل".

وفي إعلان جديد عن تمسكه بالاستفتاء، أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على الذهاب الى الاستفتاء على استقلال الاقليم، مشيرا في رسالة وجهها للاكراد أن اصواتهم ستصبح في 25 سبتمبر ناقوس إنذار يدق باب وجدان العالم وأكد أيضا أن الحشود التي شاركت المهرجانات الداعمة للاستفتاء قد أوصلت صوتها للعالم برغبتها بالاستقلال.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الاستفتاء المقرر على استقلال إقليم كردستان، وتحث الزعماء الأكراد العراقيين على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلاً من ذلك.

فيما تعارض كل من السعودية وبغداد وتركيا وإيران اجراء الاستفتاء، حيث اصدر #العراق و #إيران و #تركيا بياناً مشتركاً ينص على اتخاذ "إجراءات" ضد إقليم كردستان العراق، إذا ما مضى قدما في إجراء الاستفتاء على الاستقلال.











