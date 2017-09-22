ولي العهد السعودي: نستشعر دور المملكة الرائد دولياً

أكد الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن مناسبة الذكرى السابعة والثمانين للمملكة العربية السعودية، مناسبة نستحضر فيها ما قام به مؤسس البلاد وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناؤه البررة من بعده، منوهاً بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما شدد على دور السعودية كنموذج رائد على كافة الأصعدة، ومؤثر على الصعيد الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، لفت إلى دور الشباب في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعلى ريادة المملكة، قائلاً: نعول على دور الشباب من المواطنين والمواطنات في ذلك، والسعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل".